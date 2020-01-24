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Стрелки "Часов Судного дня" переведены на 20 секунд вперед

Мир

Американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщил сегодня, что стрелки «Часов Судного дня» передвинуты на 20 секунд вперед.

И теперь показывают время: 23:58:20.

А это значит, что апокалипсис приблизился вплотную - до него осталось 100 секунд.

Причина движения стрелок, как ее объясняют ученые - ядерщики:

  • рост ядерной угрозы
  • информационная война
  • климатические изменения

Справка «Правда.ру»:

«Часы судного дня» 

- проект, созданный первыми учеными - ядерщиками США. Они символически «отмечают время», оставшееся до глобальной катастрофы - «полуночи».

Созданы и «запущены» в 1947 году.

Тогда на них было 23:53 минуты. Это демонстрировало миру, насколько ученое сообщество обеспокоено ядерной угрозой.

Кто «следит за временем» и переводит стрелки.

Ежегодно решение о переводе часов «вперед» либо «назад» коллегиально принимает специально приглашенная для этого группа ученых, 17 из которых - лауреаты Нобелевской премии.

Почему и на сколько уже сдвигались стрелки.

1947 7 ядерная угроза
1949 3 первое советское ядерное испытание
1953 2 испытание термоядерного оружия в США
1963 12 договор об ограничении ядерных испытаний
1969 10 договор о нераспространении ядерного оружия
1981 4 ввод советских войск в Афганистан (1979)
1984 3 обострение отношений между СССР и США
2007 5 первые ядерные испытания КНДР
2012 5 глобальное потепление и обострение ситуации на Ближнем Востоке, в Северо-Восточной и Южной Азии
2015 3 изменение климата и модернизация ядерных испытаний
2017 2,5 избрание Дональда Трампа на пост президента США
Темы ученые полночь перевод стрелок часы судного дня
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Стрелки "Часов Судного дня" переведены на 20 секунд вперед
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