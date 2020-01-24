Стрелки "Часов Судного дня" переведены на 20 секунд вперед

Американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщил сегодня, что стрелки «Часов Судного дня» передвинуты на 20 секунд вперед.

И теперь показывают время: 23:58:20.

А это значит, что апокалипсис приблизился вплотную - до него осталось 100 секунд.

Причина движения стрелок, как ее объясняют ученые - ядерщики:

рост ядерной угрозы

информационная война

климатические изменения

Справка «Правда.ру»:

«Часы судного дня»

- проект, созданный первыми учеными - ядерщиками США. Они символически «отмечают время», оставшееся до глобальной катастрофы - «полуночи».

Созданы и «запущены» в 1947 году.

Тогда на них было 23:53 минуты. Это демонстрировало миру, насколько ученое сообщество обеспокоено ядерной угрозой.

Кто «следит за временем» и переводит стрелки.

Ежегодно решение о переводе часов «вперед» либо «назад» коллегиально принимает специально приглашенная для этого группа ученых, 17 из которых - лауреаты Нобелевской премии.

Почему и на сколько уже сдвигались стрелки.