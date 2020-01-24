Американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщил сегодня, что стрелки «Часов Судного дня» передвинуты на 20 секунд вперед.
И теперь показывают время: 23:58:20.
А это значит, что апокалипсис приблизился вплотную - до него осталось 100 секунд.
- проект, созданный первыми учеными - ядерщиками США. Они символически «отмечают время», оставшееся до глобальной катастрофы - «полуночи».
Тогда на них было 23:53 минуты. Это демонстрировало миру, насколько ученое сообщество обеспокоено ядерной угрозой.
Ежегодно решение о переводе часов «вперед» либо «назад» коллегиально принимает специально приглашенная для этого группа ученых, 17 из которых - лауреаты Нобелевской премии.
|1947
|7
|ядерная угроза
|1949
|3
|первое советское ядерное испытание
|1953
|2
|испытание термоядерного оружия в США
|1963
|12
|договор об ограничении ядерных испытаний
|1969
|10
|договор о нераспространении ядерного оружия
|1981
|4
|ввод советских войск в Афганистан (1979)
|1984
|3
|обострение отношений между СССР и США
|2007
|5
|первые ядерные испытания КНДР
|2012
|5
|глобальное потепление и обострение ситуации на Ближнем Востоке, в Северо-Восточной и Южной Азии
|2015
|3
|изменение климата и модернизация ядерных испытаний
|2017
|2,5
|избрание Дональда Трампа на пост президента США
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".