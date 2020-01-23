Путин прибыл на встречу с лидером Палестины в Вифлеем

Президент России Владимир Путин прибыл в Вифлеем, чтобы провести встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Последний раз политики виделись в июле 2018 года во время Чемпионата мира по футболу. Аббас также принял приглашение Путина посетить Москву 9 мая 2020 года.

Президент РФ и палестинский лидер планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также урегулирование израильско-палестинского конфликта.