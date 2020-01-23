Королева Великобритании Елизавета II завершила все юридические формальности вокруг процедуры выхода страны из Евросоюза. Она подписала итоговый законопроект, который был принят британским парламентом и предусматривает процедуру выхода Великобритании из ЕС.
Напомним, выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 31 января. Эта дата неоднократно переносилась из-за того, что британское правительство и руководство ЕС не могли договориться о сделке. Теперь принятый в Британии закон должен одобрить Европарламент.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".