Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из ЕС

Королева Великобритании Елизавета II завершила все юридические формальности вокруг процедуры выхода страны из Евросоюза. Она подписала итоговый законопроект, который был принят британским парламентом и предусматривает процедуру выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 31 января. Эта дата неоднократно переносилась из-за того, что британское правительство и руководство ЕС не могли договориться о сделке. Теперь принятый в Британии закон должен одобрить Европарламент.