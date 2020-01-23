Недавно Центральное разведывательное управление США опубликовало в свободном доступе более 13 миллионов ранее засекреченных архивных страниц. Около 300 страниц содержат информацию о Степане Бандере.

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сказано в документе "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", датированном 1951 годом.

"10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков", — написано в американских архивных документах.