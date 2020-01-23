Вице-президент США Майк Пенс, которого Владимир Путин проигнорировал в Израиле, все же нашел способ пожать руку российскому лидеру.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что президент России прошел мимо американского вице-президента на мероприятии, посвященном 75-летию освобождения пленных из концлагеря "Освенцим".
Позже Майк Пенс сам решил проявить инициативу.
Он встал со своего места в первом ряду и направился к Владимиру Путину. Российский лидер усмотрел намерения американского политика и также встал со своего места. Они обменялись приветствиями и рукопожатиями, а затем разошлись по своим местам.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".