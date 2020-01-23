Президент России Владимир Путин призвал провести саммит "пятерки" стран-основателей Организации Объединенных Наций. Российский лидер предложил сесть за стол переговоров США, Китаю, Великобритании, Франции и России.

"Мы несем всю ответственность за то, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили...", - заявил Путин, находясь в Иерусалиме, где проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения пленных из концлагеря Освенцим.

"Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз может обернуться страшными последствиями", - добавил президент РФ.