ЕС приостановил ввоз мяса c Украины из-за птичьего гриппа

Сегодня временно приостановлены поставки в Евросоюз мяса птиц с Украины. Причина - вспышка птичьего гриппа в стране.

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины,

последний случай птичьего гриппа был зафиксирован 18 января на одном из предприятий Винницкой области.

О чем, как предписывают правила ВТО "были незамедлительно проинформированы торговые партнеры".

И сегодня последовало решение санитарных служб ЕС о временном запрете импорта мяса и мясных продуктов в страны союза.

Как отмечает Госпродпотребслужба Незалежной,

"данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны".

Напомним, что сегодня Украина занимает третье место по поставкам продовольствия в страны Евросоюза. И такое положение не очень нравится некоторым политическим деятелям в стране. Кому и почему - читайте в материале на сайте.