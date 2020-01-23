Сегодня временно приостановлены поставки в Евросоюз мяса птиц с Украины. Причина - вспышка птичьего гриппа в стране.
Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины,
последний случай птичьего гриппа был зафиксирован 18 января на одном из предприятий Винницкой области.
О чем, как предписывают правила ВТО "были незамедлительно проинформированы торговые партнеры".
И сегодня последовало решение санитарных служб ЕС о временном запрете импорта мяса и мясных продуктов в страны союза.
Как отмечает Госпродпотребслужба Незалежной,
"данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны".
Напомним, что сегодня Украина занимает третье место по поставкам продовольствия в страны Евросоюза. И такое положение не очень нравится некоторым политическим деятелям в стране. Кому и почему - читайте в материале на сайте.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".