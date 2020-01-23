Сергей Лавров не сдержал эмоций и расплакался

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог сдержать слез на открытии памятника героям Блокады в Израиле. Глава российского МИД заплакал во время торжественной церемонии. Видео с плачущим Лавровым опубликовал корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

На видео отчетливо видно, как министр снимает очки и протирает глаза от слез.

"Довели Лаврова до слез", - подписал видео Смирнов.

Напомним, Сергей Лавров вместе с Владимиром Путиным принимает участие в памятных мероприятиях в Израиле, посвященных празднованию 75-годовщины освобождение пленных из концлагеря Освенцим.