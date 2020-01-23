Демарш: Зеленский, находясь в Израиле, не пошел на форум

Сегодня, в день начала в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем Всемирного форума памяти Холокоста президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем отказе принимать в нем участие.

Напомним, что ранее, после того, как стало известно, что ему не будет предоставлено право выступать, Зеленский заявлял, что "все равно приедет на мероприятие".

"Поведение украинского президента вызывает недоумение. Сейчас он находится в Израиле с рабочим визитом. А сегодня утром вдруг сообщил, что на форум не придет, что "уступает место выжившим в Холокосте. Однако, во всех остальных запланированных мероприятиях участие примет и запланированные встречи с первыми лицами Израиля проведет", — говорится в комментарии пресс-службы мемориального комплекса.

Авнер Шалев, председатель правления Яд Вашем говорит:

"Решение Зеленского вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг сделан в день проведения мероприятия под названием "Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом".

А ведь еще вчера украинский лидер планировал на форуме пообщаться с президентом России. И Киев запрашивал у Кремля встречу президентов. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.