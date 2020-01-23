В австралийском штате Новый Южный Уэльс с радаров диспетчеров пропал самолет, тушивший лесные пожары. Связь с пилотом потеряна.
Об этом первой сообщила в Twitter Сельская пожарная служба штата.
"Сегодня утром был потерян контакт с большим самолетом, который работал в районе Сноуи Монаро", — написано в сообщении.
В первые часы после объявления под твиттом появился комментарий:
"наземные экипажи, борющиеся с пожарами в регионе, как сообщается, указали, что самолет, возможно, разбился, а поиск людей ведется вертолетами в Пик-Вью, к северо-востоку от Коомы".
На момент публикации материала никаких известий о судьбе авиатанкера и его экипажа, состоящего из 3 человек, от властей Австралии не поступало.
Напомним, что лесные пожары с сентября 2019 года бушуют на Австралийском континенте. Ими уничтожено 8,4 млн га леса, примерно 2 тысячи домов. От огня погибло 27 человек и, по предварительному подсчету, около миллиарда животных.
По оценкам экологов, на восстановление природе Австралии понадобится примерно 100 лет.
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