Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал сделанное вчера на форуме в Давосе украинским президентом заявление.
Напомним, что Владимир Зеленский с трибуны Международного экономического форума сказал, что "Украина готова обсудить с ЕС вступление в организацию вместо выходящей из нее Великобритании"
Пушков считает, что у Украины на исполнение этой мечты шансов нет. Более того, уверен сенатор, это предложение Зеленского находится "за гранью здравого смысла".
"Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину. Зеленский считает, ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет", — написал он в Twitter.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".