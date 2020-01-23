Пушков: ЕС не хочет иметь вместо благополучной Англии полунищую Украину

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал сделанное вчера на форуме в Давосе украинским президентом заявление.

Напомним, что Владимир Зеленский с трибуны Международного экономического форума сказал, что "Украина готова обсудить с ЕС вступление в организацию вместо выходящей из нее Великобритании"

Пушков считает, что у Украины на исполнение этой мечты шансов нет. Более того, уверен сенатор, это предложение Зеленского находится "за гранью здравого смысла".