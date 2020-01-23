В Европе, равно как и во всем мире, в последнее время растет число проявлений антисемитизма. Это явление уже приобрело отчетливые черты кризиса.
Так считает Вячеслав Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, основатель фонда "Всемирный форум памяти Холокоста".
"22-23 января мы у себя в Израиле, в Иерусалиме, проводим пятый по счету форум памяти Холокоста. В этот раз его девиз: "Помним Холокост, но боремся с антисемитизмом". И этот форум для всех евреев особенный. Ведь сейчас в мире происходит кризис. Уровень его проявлений уже близок к предвоенному", — говорит Кантор.
Президент Европейского Еврейского конгресса обращает внимание на то, что сейчас у экстремистов на руках есть то, чего не было у фашистов в 1938 году — оружие массового поражения.
"Если прямо сейчас не принимать мер против радикально настроенных "молодчиков", то последствия могут стать трагичными", — предупреждает историк.
Кроме того, Кантор уверен, что на форуме памяти Холокоста, куда приедут руководители более 40 стран: президенты, монархи, главы правительств и спикеры парламентов эта тема обязательно должна будет прозвучать:
"Нельзя допустить, чтобы когда-нибудь кровь, пролитая бойцами Красной Армии за освобождение евреев, была забыта в угоду политизации отношений в Европе".
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".