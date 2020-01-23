Зеленский просится в Евросоюз на освобождающееся место Великобритании

Правительство Украины будет договариваться с Евросоюзом о том, чтобы ее приняли в состав ЕС на освобождаемое Великобританией место.

Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе.

"Сейчас очень удобный момент для принятия Евросоюзом решения о вступлении в него Украины. Ведь Великобритания намерена покинуть организацию. Мы год назад подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. И сейчас, когда одна большая страна сделала exit, возможно, для Украины пришло время сделать enter", — сказал Зеленский.

А еще украинский лидер добавил, что для него важно то, насколько партнерскими будут отношения других членов организации к его стране: