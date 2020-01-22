Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженный конфликт на юго-востоке страны может закончиться уже завтра, если этого захотят республики Донбасса. Такое мнение украинский лидер высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы не смогли пока что прекратить полностью огонь и терять наших украинцев. Я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце туннеля… Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли, война на нашей территории, но мы в своем мозгу понимаем, что готовы ее прекратить сегодня", — сказал Зеленский.