Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев прислал запрос на встречу президента Зеленского с Владимиром Путиным в Израиле, во время визита на форум памяти Холокоста.

Об этом рассказал Юрий Ушаков, помощник российского президента.

"Пока сложно сказать, состоятся ли вообще в рамках этого мероприятия продолжительные беседы. Программа очень насыщенная. Если и будут отдельные встречи, то только "на ногах" и весьма кратковременные", — сказал Ушаков.

По его словам, аналогичные запросы поступали и от других участников, но "времени нет просто физически, все сжато максимально, поэтому продолжительные встречи, вероятнее всего,будут невозможны".

"На запрос Зеленского отказа нет. Мы надеемся на отдельный короткий контакт, так называемый контакт "на ногах", — цитирует RT слова Ушакова.

Напомним, что 22-23 января президент России примет участи во Всемирном форуме памяти Холокоста, который пройдет в мемориале "Яд Вашем" в Израиле.

К слову, украинскому президенту отказано в праве выступить на мероприятии. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.