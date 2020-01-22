В США умер 100-летний украинский нацист

В США в возрасте 100 лет скончался бывший офицер дивизии СС "Галичина" Михаил Каркоць. Еще в 1949 году ему удалось обмануть американские власти, убедив их в том, что он не имел никаких связей с Третьим рейхом. Живя в США, Каркоць трудился плотником.

Нацист опубликовал мемуары, где раскрыл правду о себе

В 1995 году Каркоць набрался мужества и опубликовал собственные мемуары. В них он признался, что был сооснователем легиона самообороны Украины и напрямую сотрудничал с разведагентством СС.

Он также подтвердил, что его боевая группа получала приказы напрямую от фашистов.

Несмотря на то, что преступникам дивизии СС "Галичина" запрещено проживать в США, Каркоць всю оставшуюся жизнь провел в Штатах.