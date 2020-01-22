Президентом Греции впервые станет женщина

Сегодня парламент Греции проголосовал за кандидатуру Екатерини Сакелларопулу на пост президента страны.
Как сообщает избирком страны, при возможных по конституции Греции пяти турах президентского голосования, Сакелларопулу уверенно победила уже в первом.
Ее поддержали 261 парламентарий из 294 присутствовавших.
63-летняя Екатерини Сакелларопулу до выборов занимала пост председателя Госсовета — Верховного административного суда. Ее кандидатуру на президентский пост выдвинул Кириакос Мицотакис, премьер-министр страны.
"Сакелларопулу — исключительный юрист по международным делам, судебный работник с блестящей репутацией, первая женщина-председатель Верховного суда", — такую рекомендацию давал Сакелларопулу премьер.
Теперь она станет первой женщиной-президентом в истории Греции. Церемония присяги назначена на 13 марта — день, когда истекут полномочия нынешнего главы государства Прокописа Павлопулоса.
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