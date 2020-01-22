Deutsche Welle: тайные агенты-убийцы могут стать обычным явлением

Очередной номер немецкого таблоида Deutsche Welle вышел с пугающим и даже шокирующим добропорядочных бюргеров материалом, подготовленным журналистами издания после дискуссии в музее шпионажа.

Если верить авторам статьи, миропорядок в Старом Свете настолько расшатан, что совсем скоро в Европе "обычным явлением" станут убийства людей, осуществляемые спецслужбами.

"Серьезная опасность грозит нам всем", — цитирует газета историка Кристофера Неринга.

Что натолкнуло Неринга на эту мысль

3 января 2020 года в Ираке американцы с помощью дрона уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани.

23 августа 2019-го в Берлине, весьма вероятно, российскими спецслужбами убит чеченец Зелимхан Хангошвили, который надеялся найти в ФРГ убежище.

2 октября 2018-го в Стамбуле спецслужбы Саудовской Аравии убили журналиста Джамаля Хашогги.

"Этот список убийств, нападений и похищений можно легко продолжить", — пишет Неринг.

Международный порядок разрушен

Герхард Шиндлер, экс-глава германской разведки, тоже прогнозирует увеличение числа "убийств по заказу спецслужб". Он считает, что "конкуренция" США, России и Китая с набирающими силу Саудовской Аравией и Ираном "зашла слишком далеко, а ее тон становится все грубее".

"Существующие механизмы мирного урегулирования споров и даже полномасштабных конфликтов все чаще дают сбой, и возникает реальная опасность того, что тайные убийства, за которыми стоят спецслужбы, превратятся в обычное дело".

То есть, выходит, что государства уже давно применяют целенаправленные убийства?

"Да, — говорит Неринг, — и Россия, и Израиль, и Соединенные Штаты уже лет 30 лет регулярно прибегают к такому способу. Европе удавалось раньше оставаться в стороне. Но, похоже, эти времена прошли".

Какими бывают "заказные убийства спецслужб"

По версии Deutsche Welle, это зависит от цели "устранения неугодного":

Операции наподобие той, что провели США, устранив иранского генерала Сулеймани. Их цель — предотвратить возможное нападение, не начиная войну. Покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери или убийство Хангошвили в Берлине — это месть, назидание. Цель их — заставить критиков замолчать, наказать кого-то за содеянное и одновременно стать символическим предупреждением миру.

Кто же может стать жертвой?

Несмотря на то что проводятся такие операции "точечно", случайных жертв может быть много.

В качестве примера авторы статьи приводят операции израильской разведки против лидеров ХАМАС и "Хезболлах". А еще пару англичан, "отравившихся "новичком" в Солсбери".

"В ходе американских ракетных ударов генерал Сулеймани не был единственной жертвой, погибли еще несколько человек, которые случайно оказались в этом месте в момент атаки. Поэтому при таких спецоперациях опасность случайного ущерба никогда нельзя исключать".

Какова же мораль этой истории?

А вот этого авторы статьи пояснить не посчитали нужным. То ли страху нагнать, то ли еще зачем….