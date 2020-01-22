Очередной номер немецкого таблоида Deutsche Welle вышел с пугающим и даже шокирующим добропорядочных бюргеров материалом, подготовленным журналистами издания после дискуссии в музее шпионажа.
Если верить авторам статьи, миропорядок в Старом Свете настолько расшатан, что совсем скоро в Европе "обычным явлением" станут убийства людей, осуществляемые спецслужбами.
"Серьезная опасность грозит нам всем", — цитирует газета историка Кристофера Неринга.
"Этот список убийств, нападений и похищений можно легко продолжить", — пишет Неринг.
Герхард Шиндлер, экс-глава германской разведки, тоже прогнозирует увеличение числа "убийств по заказу спецслужб". Он считает, что "конкуренция" США, России и Китая с набирающими силу Саудовской Аравией и Ираном "зашла слишком далеко, а ее тон становится все грубее".
"Существующие механизмы мирного урегулирования споров и даже полномасштабных конфликтов все чаще дают сбой, и возникает реальная опасность того, что тайные убийства, за которыми стоят спецслужбы, превратятся в обычное дело".
То есть, выходит, что государства уже давно применяют целенаправленные убийства?
"Да, — говорит Неринг, — и Россия, и Израиль, и Соединенные Штаты уже лет 30 лет регулярно прибегают к такому способу. Европе удавалось раньше оставаться в стороне. Но, похоже, эти времена прошли".
По версии Deutsche Welle, это зависит от цели "устранения неугодного":
Несмотря на то что проводятся такие операции "точечно", случайных жертв может быть много.
В качестве примера авторы статьи приводят операции израильской разведки против лидеров ХАМАС и "Хезболлах". А еще пару англичан, "отравившихся "новичком" в Солсбери".
"В ходе американских ракетных ударов генерал Сулеймани не был единственной жертвой, погибли еще несколько человек, которые случайно оказались в этом месте в момент атаки. Поэтому при таких спецоперациях опасность случайного ущерба никогда нельзя исключать".
А вот этого авторы статьи пояснить не посчитали нужным. То ли страху нагнать, то ли еще зачем….
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.