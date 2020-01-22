Победительницей конкурса красоты "Миссис Вселенная — 2020", финал которого вчера прошел в Софии, стала Ксения Вербицкая из Санкт-Петербурга.
45-летняя россиянка, мать четверых детей в финале мирового конкурса "обошла" признанных красавиц из 36 стран мира.
"Я делала упор на то, что я — русская. Мой главный наряд — национальный костюм — был сшит по эскизам старорусских нарядов. А рассказывать о своих достижениях я могу бесконечно долго: в работе гинеколога-эндокринолога женской консультации подвиг — дело обычное", — рассказывает новоиспеченная "Миссис Вселенная".
По словам Ксении Вербицкой, которая, к слову, в прошлом году становилась "Миссис Санкт-Петербург Классик", она готовилась к мировому конкурсу красоты с ноября.
"Непросто было, конечно. Ведь приходилось совмещать подготовку с работой и семьей (у Ксении три дочки и сын — прим. ред). Да так, чтоб ни один "жизненный фронт" не пострадал. Если б не поддержка родных, ничего бы у меня не вышло", — признается она.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.