Самая красивая «миссис» Вселенной живет в России

Победительницей конкурса красоты "Миссис Вселенная — 2020", финал которого вчера прошел в Софии, стала Ксения Вербицкая из Санкт-Петербурга.

45-летняя россиянка, мать четверых детей в финале мирового конкурса "обошла" признанных красавиц из 36 стран мира.

"Я делала упор на то, что я — русская. Мой главный наряд — национальный костюм — был сшит по эскизам старорусских нарядов. А рассказывать о своих достижениях я могу бесконечно долго: в работе гинеколога-эндокринолога женской консультации подвиг — дело обычное", — рассказывает новоиспеченная "Миссис Вселенная".

По словам Ксении Вербицкой, которая, к слову, в прошлом году становилась "Миссис Санкт-Петербург Классик", она готовилась к мировому конкурсу красоты с ноября.