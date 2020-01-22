Для разгона демонстрантов, устроивших уличные беспорядки в центре Бейрута у здания парламента страны, полиция применила гранаты со слезоточивым газом.
Демонстранты блокировали улицы столицы и других крупных городов страны, перекрыли автомагистрали. Массовые митинги, местами перераставшие в столкновения с полицией, несколько дней проходили во всех городах Ливана.
Самые массовые выступления недовольных решением президента Аунома были в субботу и воскресенье в Бейруте. Там, чтобы разогнать толпу, полиция применяла спецсредства. Красный Крест сообщает, что пострадали несколько сотен человек.
Но пыл протестующих от этого не угас.
"Полиция распыляет слезоточивый и перечный газ, чтобы оттеснить нас. Но мы все равно сметем их кордоны и зайдем в здание парламента. Наше право быть там. Правительство Дияба не пройдет", — заявляют активисты (цитата РИА Новости).
Напомним, что в Ливане, страдающем от санкций и финансовой блокады, с октября 2019 года длится экономический кризис. Обстановка ухудшается с каждым днем.
Усугубляется она из-за непрекращающихся антиправительственных демонстраций. Люди требуют проведения экономических реформ и расследования коррупционных дел в отношении чиновников.
Почти 2 месяца в стране фактически не было правительства — Саад Харири вместе со своим кабинетом ушел в отставку в конце октября, а новый кабмин назначен президентом только 21 января.
Но и этот состав, судя по всплеску уличных беспорядков, не понравился протестующим.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.