В столице Ливана демонстрантов разгоняют слезоточивым газом

Для разгона демонстрантов, устроивших уличные беспорядки в центре Бейрута у здания парламента страны, полиция применила гранаты со слезоточивым газом.

Поводом для массового протеста стало утверждение Мишелем Ауном, президентом Ливана, состава нового кабинета министров.

Демонстранты блокировали улицы столицы и других крупных городов страны, перекрыли автомагистрали. Массовые митинги, местами перераставшие в столкновения с полицией, несколько дней проходили во всех городах Ливана.

Столкновения с полицией в Бейруте

Самые массовые выступления недовольных решением президента Аунома были в субботу и воскресенье в Бейруте. Там, чтобы разогнать толпу, полиция применяла спецсредства. Красный Крест сообщает, что пострадали несколько сотен человек.

Но пыл протестующих от этого не угас.

"Полиция распыляет слезоточивый и перечный газ, чтобы оттеснить нас. Но мы все равно сметем их кордоны и зайдем в здание парламента. Наше право быть там. Правительство Дияба не пройдет", — заявляют активисты (цитата РИА Новости).

Причина беспорядков

Напомним, что в Ливане, страдающем от санкций и финансовой блокады, с октября 2019 года длится экономический кризис. Обстановка ухудшается с каждым днем.

Усугубляется она из-за непрекращающихся антиправительственных демонстраций. Люди требуют проведения экономических реформ и расследования коррупционных дел в отношении чиновников.

Почти 2 месяца в стране фактически не было правительства — Саад Харири вместе со своим кабинетом ушел в отставку в конце октября, а новый кабмин назначен президентом только 21 января.

Но и этот состав, судя по всплеску уличных беспорядков, не понравился протестующим.