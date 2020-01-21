Оззи Осборн рассказал о борьбе с неизлечимым заболеванием

Британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал, что в свои 71 год продолжает бороться со страшной и неизлечимой болезнью. Об этом он рассказал на телепередаче Good Morning America. Музыкант утверждает, что около года находится в "ужасном состоянии", а также вынужден принимать много лекарств после перенесенной операции.

Оказалось, что Осборн болен сложной формой болезни Паркинсона, которая практически не поддается лечению и очень медленно протекает. Жена музыканта отметила, что это не смертельная болезнь, однако на теле ее мужа затронуты почти все нервные окончания и это, по ее словам, "очень плохо".