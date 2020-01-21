Лукашенко: Россия не дает Казахстану поставлять нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на транзит нефти из Казахстана в республику. Об этом он сообщил на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

Белорусский лидер отметил, что полной альтернативы поставкам нефти из России нет, поэтому государство продолжает закупать около 30-40% требуемых объемов из РФ. Еще по 30% Белоруссия будет закупать у стран Балтии и Украины.