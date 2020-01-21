Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Украинцы в ярости: министр образования недовольна "низкой" зарплатой

Мир » Бывший СССР » Украина

Министр образования и науки Украины Анна Новосад вызвала шквал критики в социальных сетях из-за своей недавней публикации. Политик пожаловалась на то, что она получает слишком "низкую" зарплату.

Чиновница написала, что сейчас получает 36 тысяч гривен ежемесячно (около 90 тысяч рублей).

"Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать", — пояснила Новосад.

Интернет-пользователи возмущены

Эти слова вызвали непонимание у пользователей соцсети, которые получают намного меньше, чем министр. Чиновнице напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем получает министр.

"А почему главврач может на 15 тысяч? Или директор школы примерно на столько же? Вы, вчерашние чьи-то помощники, чем лучше?" — заявила генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко.

Темы соцсети критика зарплата анна новосад министр образования украины
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Военная академия США в Вест-Пойнте
Формула небес
Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня
Мир. Новости мира
Кому служат "слуги народа" имени Зеленского
Новости Все >
Рублёв вышел во второй круг Australian Open
Песков объяснил, почему Конституцию правят настолько быстро
Чысхаан занял седьмое место в рейтинге медийных новогодних персонажей
Организаторы Игр стран СНГ направили приглашение Украине
Бузова стала рекордсменом в РФ по количеству подписчиков в Instagram
СМИ опубликовали состав нового правительства
В Дудинке обустроят площадь "Притяжение Таймыра"
Украинцы в ярости: министр образования недовольна "низкой" зарплатой
Щербакова, Косторная и Трусова приедут на чемпионат Европы в среду
Захарчук покинул "Нефтехимик" после истории с ДТП в Нижнекамске
Последние материалы
Организаторы Игр стран СНГ направили приглашение Украине
Бузова стала рекордсменом в РФ по количеству подписчиков в Instagram
СМИ опубликовали состав нового правительства
В Дудинке обустроят площадь "Притяжение Таймыра"
Украинцы в ярости: министр образования недовольна "низкой" зарплатой
Щербакова, Косторная и Трусова приедут на чемпионат Европы в среду
Захарчук покинул "Нефтехимик" после истории с ДТП в Нижнекамске
Сбербанк подвергся крупнейшей в своей истории DDOS-атаке
"Красная Поляна" попала в топ-3 самых посещаемых горнолыжных курортов
Владелец пермского хостела, где погибли люди, скрылся в Москве
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Новости спорта
WADA: очередной счет в адрес России
Соломон Соловьев Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко Игорь Буккер Кому выгодна ложь про походно-полевых жен Игорь Буккер
Комментарии
Иранский военный эксперт: оружие стране поставляет Украина
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Тихонов и Губерниев: кто прав, а кто виноват
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
В пермском хостеле, где погибли люди, был закрыт эвакуационный выход
Госдума предложила списать банковские долги молодежи в России
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Колонизируют ли китайцы Сибирь
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ