Украинцы в ярости: министр образования недовольна "низкой" зарплатой

Министр образования и науки Украины Анна Новосад вызвала шквал критики в социальных сетях из-за своей недавней публикации. Политик пожаловалась на то, что она получает слишком "низкую" зарплату.

Чиновница написала, что сейчас получает 36 тысяч гривен ежемесячно (около 90 тысяч рублей).

"Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать", — пояснила Новосад.

Интернет-пользователи возмущены

Эти слова вызвали непонимание у пользователей соцсети, которые получают намного меньше, чем министр. Чиновнице напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем получает министр.