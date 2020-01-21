Бывший глава Интерпола получил 13,5 лет тюрьмы

Китайский суд приговорил экс-главу Интерпола и бывшего заместителя министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэя к 13,4 годам тюрьмы. Подсудимый признал свою вину в получении взяток и раскаялся. Также Хунвэй заявил, что не собирается подавать апелляцию, чтобы обжаловать вердикт.

Хунвэй принимал дорогие подарки и взятки более чем на два млн долларов

Следствие установило, что Хунвэй долгие годы использовал служебное положение в собственных интересах. Он принимал дорогие подарки и оказывал покровительство третьим лицам. Общая сумма взяток оценивается в 2,1 миллиона долларов.