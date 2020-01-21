Россия отказалась возвращать Польше картины, которые были вывезены из страны во время Второй мировой войны. В Министерстве культуры РФ пояснили, что у Польши нет юридических оснований для подобных требований.
Ранее в польском МИД составили список культурного наследия, которые были якобы незаконно вывезены из страны в Советский Союз. В Минкульте России напомнили, что у Польши нет никаких доказательств утраты предметов искусства, более того, полотна были вывезены с земель, отбитых у фашистской Германии в качестве компенсации ущерба.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.