Россия не вернет Польше картины, вывезенные во время войны

Россия отказалась возвращать Польше картины, которые были вывезены из страны во время Второй мировой войны. В Министерстве культуры РФ пояснили, что у Польши нет юридических оснований для подобных требований.

У Польши нет никаких доказательств утраты предметов искусства

Ранее в польском МИД составили список культурного наследия, которые были якобы незаконно вывезены из страны в Советский Союз. В Минкульте России напомнили, что у Польши нет никаких доказательств утраты предметов искусства, более того, полотна были вывезены с земель, отбитых у фашистской Германии в качестве компенсации ущерба.