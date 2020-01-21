Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю

Страны Восточной Европы не хотят помнить правду о собственном прошлом по двум причинам:

первая — потому что в нем было сотрудничество с фашистскими оккупантами, что никак не красит их в глазах потомков;

вторая — в угоду политической конъюнктуре.

Так считает Аарон Шнеер, историк Холокоста, научный сотрудник израильского государственного музея "Яд Вашем".

Стыдно за собственное прошлое

"К примеру, Польша. Да, у них было движение сопротивления. Поляки сражались против немцев… Но были и другие страницы. И их, пожалуй, больше. Сотрудничали с фашистами — документы подтверждают это. Убивали евреев, сдавали евреев, во время войны бежавших из лагерей. А послевоенные погромы? Кто сейчас захочет это все признавать?" — говорит Шнеер.

Множество случаев сотрудничества с нацистами, утверждает историк, было и в Прибалтике, и на Украине.

И Шнеер, может быть, лучше многих знает, о чем говорит. В 2019 году вышла его книга "Профессия — смерть. Учебный лагерь СС " Травники". Преступления и возмездие".

"5080 курсантов выпущено из лагеря подготовки "вахманов" (охранников). Все они потом "служили" в нацистских лагерях смерти: 3600 украинцев, 500 русских и белорусов, 50 граждан Прибалтики. Это одна из причин попыток "переписать историю", — считает Шнеер.

Вторая причина — политическая конъюнктура:

"Герои нужны не настоящие, а удобных для определенной группы населения. Надо свети счеты с Советским Союзам — вот и достают Бандеру, Шухевича и им подобных. А то, что страны эти освободили от фашистов и живут они сейчас так благополучно именно поэтому — забывают. Политика — штука коварная".