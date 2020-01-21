Тиль Швайгер заявил, что Германии нужно перестать действовать в интересах США и наладить отношение с "близкой по духу" Россией. Такое мнение актер и режиссер высказал в интервью газете Rheinische Post.

"Я прожил в Штатах семь лет, я знаю, о чем говорю. В США слишком много шоу, все слишком поверхностно. За годы жизни в Америке у меня появилось всего два друга, один из которых оказался британцем", - заявил Швайгер, ответив, что "русский менталитет немцам гораздо ближе американского".