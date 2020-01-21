Сегодня стало известно, что в Россию из Ирака направилась делегация, цель которой провести переговоры по закупке российских систем противовоздушной обороны.
Об этом первым сообщило ИА "Al Masdar News".
"Ирак и ранее неоднократно заявлял, что для защиты своего воздушного пространства намерен приобрести системы ПВО и ПРО у России. Однако Запад к этим заявлениям относился скептически, считая, что Багдад таким образом просто хочет продемонстрировать, что не зависит от США. И вот теперь все встало на свои места: иракские военные поехали договариваться о покупке комплексов в Москву", — говорится в материале издания.
Впрочем, уточняет автор материала, не только в Москву. Иракские делегации отправились также в Китай и на Украину.
"Иракский парламент сейчас формирует совместную исполнительную и законодательную делегацию для посещения развитых стран и подписания контрактов на закупку современного оружия, чтобы защитить свою территорию и свой суверенитет от возможной агрессии", — сказал Бадр аль-Зияди, член оборонного комитета парламента Ирака (цитата газеты As Sabah).
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.