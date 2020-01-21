Ирак хочет "закрыть" свое небо российскими системами ПВО

Сегодня стало известно, что в Россию из Ирака направилась делегация, цель которой провести переговоры по закупке российских систем противовоздушной обороны.

Об этом первым сообщило ИА "Al Masdar News".

"Ирак и ранее неоднократно заявлял, что для защиты своего воздушного пространства намерен приобрести системы ПВО и ПРО у России. Однако Запад к этим заявлениям относился скептически, считая, что Багдад таким образом просто хочет продемонстрировать, что не зависит от США. И вот теперь все встало на свои места: иракские военные поехали договариваться о покупке комплексов в Москву", — говорится в материале издания.

Ирак закупит современное оружие для защиты своих территории и суверенитета

Впрочем, уточняет автор материала, не только в Москву. Иракские делегации отправились также в Китай и на Украину.