Лжедоктора, "лечившего" током, в Германии суд отправил в психлечебницу

30-летний житель немецкого города Вюрцбурга, называвший себя врачом, практикующим "болевую терапию" и "приписывавший" пациентам удары электрического тока, приговором суда признан виновным и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Об этом рассказывает издание Deutsche Welle.

Мужчину, как пишет газета, приговорили к 11 годам пребывания в психиатрической клинике. Из вменявшихся ему 88 эпизодов покушения на убийство суд признал "доктора" виновным в 13.

Как дело было

Житель Вюрцбурга, называвший себя врачом, прием вел онлайн. Лечение своим "пациентам" — а это были исключительно молодые женщины — "назначал" в основном одинаковое: прикладывать металлические предметы к вискам и бить себя током. Сеансы "исследователь болевой терапии" записывал. Как удалось доказать обвинению,

"таким образом мужчина получал сексуальное удовлетворение".

Следователи отмечают, что

в некоторых случаях преступник даже платил своим жертвам "за участие в научном эксперименте" от €200 до €3 тыс.

По утверждению стороны защиты, мужчина "страдает синдромом Аспергера". Это стало причиной того, что вместо 14 лет тюрьмы он проведет за решеткой 11. Да еще и подлечится.