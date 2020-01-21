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Boeing-737 под Тегераном был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух"

Мир

Специалисты Организации гражданской авиации Ирана завершили свое расследование катастрофы Боинга, принадлежащего "Международным авиалиниям Украины", в небе над Тегераном.

"Украинский Boeing-737 8 января был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия", — говорится в отчетном документе расследования.

Экспертами установлено, что пассажирский самолет вылетел тегеранского аэропорта в 6.12 утра по местному времени. А в 6:15 исчез с радаров. Связь с авиадиспетчерским пунктом пропала, когда борт поднялся на высоту примерно 2469 метров.

В точности результатов проведенного расследования усомнилось агентство Bloomberg. Его специалисты заявили, что

"ракеты были запущены из ЗРК "Тор-M1" с северного направления"

(цитата Интерфакс-Украина).

"Иран не имеет технической возможности расшифровать информацию, записанную на регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов, поскольку у страны нет средств для декодирования столь современных устройств. А агентства Франции и США, специализирующиеся на расследовании авиапроисшествий, отказались предоставить Ирану необходимое для расшифровки "черных ящиков" оборудование", — цитирует Интерфакс-Украина сообщение Bloomberg.

Темы иран боинг тегеран катастрофа расследование
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