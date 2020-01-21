Специалисты Организации гражданской авиации Ирана завершили свое расследование катастрофы Боинга, принадлежащего "Международным авиалиниям Украины", в небе над Тегераном.
"Украинский Boeing-737 8 января был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия", — говорится в отчетном документе расследования.
Экспертами установлено, что пассажирский самолет вылетел тегеранского аэропорта в 6.12 утра по местному времени. А в 6:15 исчез с радаров. Связь с авиадиспетчерским пунктом пропала, когда борт поднялся на высоту примерно 2469 метров.
В точности результатов проведенного расследования усомнилось агентство Bloomberg. Его специалисты заявили, что
"ракеты были запущены из ЗРК "Тор-M1" с северного направления"
(цитата Интерфакс-Украина).
"Иран не имеет технической возможности расшифровать информацию, записанную на регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов, поскольку у страны нет средств для декодирования столь современных устройств. А агентства Франции и США, специализирующиеся на расследовании авиапроисшествий, отказались предоставить Ирану необходимое для расшифровки "черных ящиков" оборудование", — цитирует Интерфакс-Украина сообщение Bloomberg.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.