Boeing-737 под Тегераном был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух"

Специалисты Организации гражданской авиации Ирана завершили свое расследование катастрофы Боинга, принадлежащего "Международным авиалиниям Украины", в небе над Тегераном.

"Украинский Boeing-737 8 января был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия", — говорится в отчетном документе расследования.

Экспертами установлено, что пассажирский самолет вылетел тегеранского аэропорта в 6.12 утра по местному времени. А в 6:15 исчез с радаров. Связь с авиадиспетчерским пунктом пропала, когда борт поднялся на высоту примерно 2469 метров.

В точности результатов проведенного расследования усомнилось агентство Bloomberg. Его специалисты заявили, что

"ракеты были запущены из ЗРК "Тор-M1" с северного направления"

(цитата Интерфакс-Украина).