В ДНР заявили о готовности "к любым глупостям Киева"

ДНР знает о "самоубийственных" планах Киева и давно "готова к любым глупостям со стороны Украины".

С таким заявлением выступил Владислав Бердичевский, депутат Нарсовета самопровозглашенной Донецкой народной республики, в ответ на прозвучавшие вчера слова Сергея Кривоноса, замглавы СНБО о том, что

"Украина готова к отработке различных вариантов освобождения региона, вплоть до силового возвращения Донбасса".

Бердичевский, в свою очередь, говорит, что Донецк готов к любому сценарию развития событий, и уверен, что ему есть, что противопоставить "прожектам Киева":

"Любая попытка наступления со стороны Украины, какой бы массированной она ни была, закончится для Киева тотальным усмирением. Мы знаем об их планах по зачистке и геноциду Донбасса. То, что сказал Кривонос, свидетельствует об одном: украинские власти неспособны к договорному процессу".

Напомним, что вооруженный конфликт (а по сути — гражданская война) на Украине длится с 2014 года. Это последствие госпереворота, который жители Донбасса признавать отказались, за что новые украинские власти двинули против них войска.