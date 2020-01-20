ДНР знает о "самоубийственных" планах Киева и давно "готова к любым глупостям со стороны Украины".
С таким заявлением выступил Владислав Бердичевский, депутат Нарсовета самопровозглашенной Донецкой народной республики, в ответ на прозвучавшие вчера слова Сергея Кривоноса, замглавы СНБО о том, что
"Украина готова к отработке различных вариантов освобождения региона, вплоть до силового возвращения Донбасса".
Бердичевский, в свою очередь, говорит, что Донецк готов к любому сценарию развития событий, и уверен, что ему есть, что противопоставить "прожектам Киева":
"Любая попытка наступления со стороны Украины, какой бы массированной она ни была, закончится для Киева тотальным усмирением. Мы знаем об их планах по зачистке и геноциду Донбасса. То, что сказал Кривонос, свидетельствует об одном: украинские власти неспособны к договорному процессу".
Напомним, что вооруженный конфликт (а по сути — гражданская война) на Украине длится с 2014 года. Это последствие госпереворота, который жители Донбасса признавать отказались, за что новые украинские власти двинули против них войска.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.