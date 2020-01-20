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Нефтекомпании РФ оказались прямо "на дворе" американцев в Сирии

Мир

Чем на самом деле будут заниматься российские компании "Велада" и "Меркурий" после подписания договоров с Правительством Сирии, ратифицированных сирийским парламентом. Источник в министерстве нефти и минеральных ресурсов Сирии прокомментировал публикацию "Новой газеты".

Нефтекомпании РФ оказались прямо "на дворе" американцев в Сирии. 404971.jpeg

Ранее оппозиционное издание "Новая газета" выпустила материал о том, что две российские нефтедобывающие компании "Велада" и "Меркурий", которые предположительно связаны с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили договора на геологоразведку, а также добычу нефти и газа в Сирии.

По версии "Новой газеты", содействие этим компаниям на территории Сирии должна оказывать ЧВК "Вагнера", которую также связывают с именем петербургского бизнесмена.

Нефтекомпании РФ оказались прямо "на дворе" американцев в Сирии. 404970.jpeg

По официальным данным, которые ранее озвучивали представители сирийского правительства, компания "Велада" будет вести деятельность на "блоке 23", который располагается к северу от Дамаска, а "Меркурий" — на блоках 19 и 7, находящихся на левом берегу Евфрата.

В министерстве нефти и минеральных ресурсов САР не смогли подтвердить нашему изданию принадлежность "Велады" и "Меркурия" к Евгению Пригожину, однако согласились прокомментировать сам факт заключения контрактов, о которых официально стало известно еще в начале декабря прошлого года.

Общемировая практика

Сирийский чиновник из министерства нефти и минеральных ресурсов, пожелавший остаться анонимным, объяснил важность заключения договоров, о которых пишет "Новая газета".

По его словам, подписание контрактов на геологоразведку и эксплуатацию лицензионных участков или, как их еще называют, блоков с целью поиска и возможной добычи на них запасов нефти и газа, — это обычная мировая практика.

"В мире ежегодно отдаются под геологоразведку тысячи участков. В вашей стране Министерству природных ресурсов и экологии только за последний год было предоставлено под геологоразведку 30 участков-блоков. Поэтому я бы не стал делать из этого сенсации", — отмечает источник в министерстве нефти и минеральных ресурсов САР.

Сирийский чиновник обратил внимание на то, что особенность таких участков заключается в том, что на этих блоках, только теоретически предполагается наличие природных ресурсов.

"А компании их получившие, должны проверить реально там есть полезные ископаемые или нет. Для этого проводятся масштабные исследования, такие как геологоразведка, сейсмические исследования, бурение скважин и так далее. И далеко не факт, что компания, вложившая сотни и сотни миллионов долларов в геологоразведку, найдет на своем блоке полезные ископаемые", — объяснил наш собеседник.

Сирийский чиновник назвал заключение подобных контрактов "прорывом в экономике Сирии".

"Наша страна получит масштабные инвестиции, тысячи людей получат рабочие места, а государство — доходы, в виде налогов и своей доли в возможной добыче полезных ископаемых. И это, не говоря уже о развитии инфраструктуры страны в местах действия контрактов.

Россия же получит как минимум новые рынки сбыта продукции своих промышленных предприятий. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое сейчас очень нужно нашей стране", — подчеркнул сирийский чиновник.

Прямо во дворе у американцев

Наш источник в министерстве нефти и минеральных ресурсов САР отметил и важную геополитическую составляющую заключенных контрактов, поскольку на протяжении последних 30 лет, американские транснациональные компании считали Ближний Восток своей вотчиной.

"Проекты по освоению природных ресурсов на Ближнем Востоке, в которых участвуют российские компании практически по пальцам можно пересчитать. А тут сразу две российские компании получили на геологоразведку три блока, два из которых "прямо во дворе у американцев".

Американские компании давно хотели получить подобные блоки в свое пользование, но пользуясь своим влиянием всегда пытались навязать свои маловыгодные условия по контрактам правительствам Ближнего Востока. А российские компании заключили контракты с Сирийским Правительством на взаимовыгодных общемировых условиях, на которых заключали контракты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре Total, Shell, ConocoPhillips и другие общемировые гиганты", — рассказал наш собеседник.

Именно с этим он связывает то, что подконтрольные США СМИ бьются в истерике и поливают грязью российский бизнес, который выиграл конкуренцию у американцев в Сирии.

"Однако два блока (7 и 19) находятся на территориях, которые оккупировали американские войска и курдские вооруженные формирования, на востоке страны у границы с Ираком. Разумеется, американцы не будут вести геологоразведку, инвестировать средства в сирийскую экономику, они будут эксплуатировать уже имеющиеся скважины и фактически красть нефть у сирийского народа. Задача мирового сообщества добиться того, чтобы США покинули все территории Сирии, которые до сих пор незаконно занимают и на которых ведут свою преступную деятельность", — заключил сирийский чиновник.

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