Зеленский заявил, что готов к снижению собственного рейтинга

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к снижению своего рейтинга из-за жестких, но необходимых решений. Украинский лидер отметил, что он и его команда хотят создать в стране хороший инвестиционный климат и открыть Украину для бизнеса.

"Мы начали с высоких рейтингов, но, что самое важное, мы не против понижения этих рейтингов, если это происходит из-за принятия жёстких, но правильных решений", - пояснил Зеленский.

Рада нового созыва успела принять около 80 законопроектов

Также украинский президент напомнил, что в первые 2,5 месяца работы Верховная рада нового созыва успела принять около 80 законопроектов, среди которых есть и глобальные реформы: налогообложение, приватизация и продажа сельскохозяйственных земель.