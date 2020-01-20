Изменения в Конституции РФ связали с захватом Украины и Белоруссии

Президент России Владимир Путин намерен внести изменения в Конституцию страны в связи с планами захватить "отдельные территории" Украины и Белоруссии. Статью с таким посылом опубликовало украинское издание "Диалог.ua" под заголовком "Грядет большая война".

Статью уже успел прокомментировать российский писатель Захар Прилепин. Он не случайно обратил внимание на материал. Украинские журналисты не забыли упомянуть его из-за участия в конфликте в Донбассе. Издание назвало Прилепина "писателем-террористом".

В соцсетях такой точке зрения журналистов очень удивились.