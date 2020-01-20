Стало известно, где взяла деньги богатейшая женщина Африки

Дочь бывшего президента Анголы и богатейшая женщина Африки Изабель Душ Сантуш обвиняется в незаконном выводе более одного миллиарда долларов из государственных нефтяных компаний Sodiam и Sonangol. Одну из них она возглавляла с 2016 по 2017 год. Сейчас состояние Сантуш оценивается в 2,2 миллиарда долларов.

Мировые СМИ выяснили, что женщине удалось разбогатеть благодаря сомнительным сделкам с землей, нефтью, алмазами и телекоммуникациями. Примечательно, что у Изабель Душ Сантуш есть российское гражданство.