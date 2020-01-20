Илон Маск проверил систему эвакуации экипажа, взорвав ракету

Компания SpaceX провела успешные испытания космического корабля Crew Dragon. Основное внимание конструкторов космического корабля было приковано к системе экстренной эвакуации экипажа. Чтобы выполнить тесты в условиях, максимально приближенных к реальным, Илон Маск пошел на радикальный ход.

Глава SpaceX решил взорвать ракету и предупредил об этом членов экипажа. Маск сдержал обещание и взорвал ракету вскоре после того, как все члены экипажа покинули комический корабль на парашютах.