Принц Гарри заявил, что сожалеет о своем решении уйти из семьи

Принц Гарри заявил, что испытывает глубокое сожаление, что его решение уйти из королевской семьи привело к таким последствиям. Ранее принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл решили отречься от престола и стать независимыми.