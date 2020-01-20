Принц Гарри заявил, что испытывает глубокое сожаление, что его решение уйти из королевской семьи привело к таким последствиям. Ранее принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл решили отречься от престола и стать независимыми.
"Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций, моим военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможным", - пояснил принц Гарри.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.