Зеленский назвал условие для ухода в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при выполнении которого он согласится уйти в отставку. По его словам, он уйдет с поста главы государства, если ему предъявят обвинения в "в какой-то подлинной коррупции".

"Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции - а не в какой-то политической вещи - чём-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку", - рассказал Зеленский в интервью The Times of Israel.

Так украинский лидер прокомментировал скандал, в который попал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава израильского правительства попросил спикера парламента предоставить ему депутатскую неприкосновенность из-за обвинений в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.