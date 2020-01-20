Президент Чехии Милош Земан заявил, что Владимир Путин - сильный политик, выступая в эфире радиостанции Frekvence 1. Чешский лидер отметил, что в силе российского президента "никто не сомневается".

"Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность, - подчеркнул Земан. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов. К слову сказать, Ангела Меркель его недавно вновь посетила в Москве. И это она сделала уже в 15-й раз, если не ошибаюсь", - подчеркнул Земан.