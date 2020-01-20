Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ставший фигурантом громкого скандала, заявил, что в украинских органах власти работают "негодяи и подонки". По его словам, необходимо произвести полную чистку, чтобы выдворить этих людей из властных структур.
"Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работают в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись", - заявил Гончарук.
Глава украинского правительства отметил, что сейчас многие нечестные чиновники живут в большом стрессе, поскольку их уже начали лишать нелегального дохода. По мнению Гончарука, очень скоро правительству удастся полностью лишить чиновников возможности реализовывать коррупционные схемы.
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