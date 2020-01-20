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Премьер Японии заявил о намерении подписать мирный договор с РФ

Мир

Япония настроена на скорейшее решение территориального вопроса с Россией и подписания с ней мирного договора.

С таким заявление сегодня, 20 января, выступил Синдзо Абэ на открытой сессии парламента Японии.

"У Токио нет ни малейших колебаний, и мы уверенно движемся к решению указанных вопросов. Все цели должны быть достигнуты. Переговорный процесс идет. Мы совместными усилиями вместе с Аладимиром Путиным, российским президентом, решим проблему территорий. Мирный договор, которого ждут и наши страны, и мировая общественность, будет подписан. Это наша общая с Путиным цель", -сказал Абэ.

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