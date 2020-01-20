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В США ограничат въезд в страну беременным женщинам

Мир

Поехать в США, чтобы там родить, теперь будет значительно сложнее. Американские власти объявили о своем намерении ужесточить правила выдачи виз для беременных женщин. Об этом сегодня сообщает ИА Axios.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники в Госдепе США, инициатива принятия новых визовых ограничений продиктована необходимостью обеспечивать безопасность страны и ее национальных интересов.

"Если беременная женщина подала документы на получение визы для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями, а соответствующие органы в США заподозрят, что она планирует рожать в Штатах, чтобы ребенок автоматически получил американское гражданство, ей будет отказано в визе. Причина таких строгих ограничений в обострении криминальной деятельности, связанной с "родильным туризмом", — цитирует Axios слова своего информатора.

Напомним, что ранее президент США Трамп неоднократно говорил об ужесточении миграционной политики страны.

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