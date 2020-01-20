Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Владимир Зеленский получил официальный отказ в праве выступить на форуме, посвященному памяти жертв холокоста и 75-ой годовщине освобождения узников Освенцима (Аушвица), который состоится в Израиле.

Об этом президент Украины рассказал в интервью The Times of Israel.

"Я в любом случае на церемонию поеду, хотя слова нам, нашей стране, там и не дадут. А вот это решение несправедливо, я считаю. Ведь каждый четвертый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Украины", — заявил Зеленский.

Напомним, что МИД Израиля ранее неоднократно осуждал то, что в Незалежной прославляют тех, кто виновен в убийствах евреев на Украине.

Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 22-23 января в мемориале "Яд Вашем" в Израиле.

Участвовать в мероприятии отказался Анджей Дуда, президент Польши. Официально объявленная причина — отказ в праве выступить с речью. Однако есть мнение (и об этом ранее писали многие, в том числе и польские СМИ), что Дуда отменил свой визит из-за того, что "главным гостем" мероприятия станет президент России.