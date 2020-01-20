Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином.
С таким заявлением выступил 19 января американский президент, выступая перед аграриями в штате Техас, США. аграрного сектора в штате Техас в воскресенье, 19 января.
"Дружить с Россией и Китаем — это хорошо. Торговля с ними — выгодно. И мы будем это делать. Пора налаживать отношения — ведь охота на ведьм (расследование причастности России к влиянию на выборы в США — прим. ред.) закончилась наконец", — говорил Дональд Трамп.
Однако, в своей речи он особо отметил, что
"нельзя никому позволять использовать Америку в своих корыстных или каких-то других, интересах".
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.