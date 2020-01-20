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Источник Правда.Ру

Трамп рассказал о выгоде дружбы с Россией и Китаем

Мир

Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином.

С таким заявлением выступил 19 января американский президент, выступая перед аграриями в штате Техас, США. аграрного сектора в штате Техас в воскресенье, 19 января.

"Дружить с Россией и Китаем — это хорошо. Торговля с ними — выгодно. И мы будем это делать. Пора налаживать отношения — ведь охота на ведьм (расследование причастности России к влиянию на выборы в США — прим. ред.) закончилась наконец", — говорил Дональд Трамп.

Однако, в своей речи он особо отметил, что

"нельзя никому позволять использовать Америку в своих корыстных или каких-то других, интересах".

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