Трамп рассказал о выгоде дружбы с Россией и Китаем

Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином.

С таким заявлением выступил 19 января американский президент, выступая перед аграриями в штате Техас, США. аграрного сектора в штате Техас в воскресенье, 19 января.

"Дружить с Россией и Китаем — это хорошо. Торговля с ними — выгодно. И мы будем это делать. Пора налаживать отношения — ведь охота на ведьм (расследование причастности России к влиянию на выборы в США — прим. ред.) закончилась наконец", — говорил Дональд Трамп.

Однако, в своей речи он особо отметил, что