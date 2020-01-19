Глава ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж заявил, что имеет сомнения относительно того, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар готов пойти на мирное урегулирование и прекратить боевые действия.

"Полученный за долгое время опыт заставляет нас сомневаться в намерениях, серьёзности и вкладе другой стороны... Каждый знает, что он любой ценой стремится к власти... Он отказался подписывать российско-турецкую инициативу, хотя знал о её содержании до своей поездки в Москву", - пояснил свои сомнения Саррадж.