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Источник Правда.Ру

Саррадж сомневается, что Хафтар готов прекратить боевые действия

Мир

Глава ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж заявил, что имеет сомнения относительно того, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар готов пойти на мирное урегулирование и прекратить боевые действия.

"Полученный за долгое время опыт заставляет нас сомневаться в намерениях, серьёзности и вкладе другой стороны... Каждый знает, что он любой ценой стремится к власти... Он отказался подписывать российско-турецкую инициативу, хотя знал о её содержании до своей поездки в Москву", - пояснил свои сомнения Саррадж.

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