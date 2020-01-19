"Поздно спохватились": Соловьев о "ликвидации" Украины

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление украинского политика Юлии Тимошенко о том, что на Украине начался "процесс ликвидации" страны. Свой комментарий он дал изданию "Взгляд".

По мнению Соловьева, Тимошенко "давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины". Телеведущий подчеркнул, что между Зеленским и Тимошенко отличия только "стилистические".