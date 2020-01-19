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Источник Правда.Ру

"Поздно спохватились": Соловьев о "ликвидации" Украины

Мир » Бывший СССР

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление украинского политика Юлии Тимошенко о том, что на Украине начался "процесс ликвидации" страны. Свой комментарий он дал изданию "Взгляд". 

По мнению Соловьева, Тимошенко "давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины". Телеведущий подчеркнул, что между Зеленским и Тимошенко отличия только "стилистические".

"Это называется "поздно спохватились", - рассказал Соловьев.

украина суверенитет независимость юлия тимошенко владимир соловьев процесс ликвидации владимир зеленский
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