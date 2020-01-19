Верховный совет Франции по военной службе подверг критике пенсионную реформу, против которой бастуют многие организации на протяжение 46 дней. По мнению военнослужащих, условия пенсионной реформы являются неприемлемыми, они ухудшают армейскую модель и условия службы.
О позиции французских военнослужащих сообщило издание Le Parisien со ссылкой на закрытый отчет ведомства.
"Изучив законопроект, мы не можем выразить положительное мнение касательно условий в оборонной сфере, - заявлено в отчете, датированном 15 января и переданном в Министерство вооруженных сил Франции. - Некоторые условия ухудшают нашу армейскую модель и условия службы", - говорится в отчете.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.