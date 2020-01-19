Французские военные выступили против пенсионной реформы в стране

Верховный совет Франции по военной службе подверг критике пенсионную реформу, против которой бастуют многие организации на протяжение 46 дней. По мнению военнослужащих, условия пенсионной реформы являются неприемлемыми, они ухудшают армейскую модель и условия службы.

О позиции французских военнослужащих сообщило издание Le Parisien со ссылкой на закрытый отчет ведомства.