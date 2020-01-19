Отец Меган Маркл подверг жесткой критике свою дочь за то, что она намеренно "обесценивает британскую монархию". Об этом Томас Маркл рассказал в интервью британскому "5 каналу".

"Они его разрушают, они его обесценивают, делая жалким. Они превращают его в Walmart с короной, они не должны были делать этого", - прокомментировал Маркл недавние новости о расколе в королевской семье.

"Когда они поженились, они взяли на себя обязательство быть часть королевской семьи, представлять ее. И это глупо с их стороны не делать этого, это один из величайших долговечных институтов, который когда-либо существовал", - добавил отец бывшей актрисы.