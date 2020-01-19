Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, дать приказ о ликвидации генерала вынудило то, что он постоянно говорил про США "плохие вещи".
Трамп также назвал Сулеймани "известным террористом" и рассказал, что лично следил за его ликвидацией с помощью камер наблюдения.
"Они вместе, сэр. Сэр, у них есть две минуты и 11 секунд. Никаких эмоций. Им осталось жить две минуты и 11 секунд, сэр. Они в машине, они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту, сэр. 30 секунд, 10, 9, 8... Тогда вдруг, "бум". Их больше нет, сэр. Конец", - рассказал подробности Трамп.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.