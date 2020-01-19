"Бум!": Трамп рассказал, как США ликвидировали Сулеймани

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, дать приказ о ликвидации генерала вынудило то, что он постоянно говорил про США "плохие вещи".

Трамп также назвал Сулеймани "известным террористом" и рассказал, что лично следил за его ликвидацией с помощью камер наблюдения.