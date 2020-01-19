Эрдоган призвал Путина "приструнить" Хафтара

Президент Турции Тайип Эрдоган провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Берлине перед Международной встречей по Ливии. Он пожаловался президенту России, что фельдмаршал Хафтар ведет агрессивную политику, которая мешает установлению стабильности в регионе и мирному урегулированию конфликта.

Эрдоган призвал Путина "приструнить" Хафтара, чтобы положить конец его поведению и найти политическое решение ливийского конфликта.