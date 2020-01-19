Президент Турции Тайип Эрдоган провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Берлине перед Международной встречей по Ливии. Он пожаловался президенту России, что фельдмаршал Хафтар ведет агрессивную политику, которая мешает установлению стабильности в регионе и мирному урегулированию конфликта.
Эрдоган призвал Путина "приструнить" Хафтара, чтобы положить конец его поведению и найти политическое решение ливийского конфликта.
"Хафтар не подписал соглашение о прекращении огня в Москве, что показывает нам, что он не является сторонником мирного процесса, а стремится к военному разрешению конфликта", - сказал Эрдоган Путину.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.